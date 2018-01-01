Евродепутаты поддержали блокирующий строительство "Северного потока-2" закон

Документ коснется всех газопроводов, расположенных за пределами европейского континента.

Строительство "Северного потока-2" gazeta.ru

Депутаты Европарламента в среду, 21 марта, поддержали законопроект Еврокомиссии, которым распространяются правила внутреннего газового рынка Европейского союза на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на российский проект "Северный поток-2".

Такое сообщение опубликовало новостное агентство Reuters.

Согласно обнародованным данным, в документе говорится, что "Северный поток-2" не соответствует третьему энергопакету ЕС. Законопроект также усиливает давление на правительства стран-участниц ЕС, которые по-прежнему не могут прийти к консенсусу в вопросах газа. По мнению эксертов, поскольку по "Северному потоку-2" консенсус в ЕС также отсутствует, принятие данного документа заблокирует строительство газопровода.

Напомним, ранее представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявляла о том, что США планируют ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2".