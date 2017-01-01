Еврокомиссар назвал самых вероятных кандидатов на членство в ЕС

Европейский союз начинает дипломатические действия, направленные на ускорение принятия шести балканских стран в ЕС.

Йоханнес Хан считает, что принятие балканских стран в ЕС сможет примирить их и послужить основой стабильности в регионе. Фото: Reuters

К 2025 году Сербия и Черногория могут войти в состав ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

"Мы установили 2025 в качестве ориентировочной даты для Сербии и Черногории, что реалистично, но также очень амбициозно", - сказал еврокомиссар в интервью Reuters.

Издание отмечает, что Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия делали шаги к сближению с Европейским союзом, но в последние годы их шансы на членство уменьшились. Частично это произошло из-за возросшего евроскептицизма внутри стран, а также в связи с кризисом Еврозоны 2009-2013 годов и намерением Великобритании выйти из ЕС. Но растущее влияние России, миграционный кризис, охвативший регион, возврат Турции к авторитарному правлению и стремление укрепить европейскую интеграцию после выхода Великобритании в 2019 году, убеждают Европу в необходимости дать Балканам членство в Союзе.

"Либо мы экспортируем стабильность в регион, либо импортируем нестабильность", - сказал Хан, утверждая, что вступление в ЕС является наилучшим способом борьбы с коррупцией, организованной преступностью и угрозой авторитаризма в регионе.

Евросоюз надеется, что Белград станет основным звеном, связующим Балканы и ЕС и Сербия поможет в проведении переговоров касательно остальных пяти стран. Однако существуют препятствия для соблюдения условий членства в ЕС.

По данным Международного валютного фонда, банковские и судебные системы всех шести балканских стран слабы, а доходы в регионе составляют всего 30 процентов от среднего уровня в Еврозоне.

Балканы также страдают от этнических конфликтов после распада Югославии в 1990-х годах.

Сербия не признает независимость Косово, его бывшей провинции, и обвиняет ее в агрессивной политике по отношению к Белграду. Черногория пребывала в политическом кризисе в течение большей части 2017 года. ЕС хочет, чтобы Сербия и Косово достигли "нормализации отношений" к концу 2019 года.

Хан признал, что убийство лидера косовских сербов Оливера Ивановича во вторник, 16 января, показало нестабильность региона. Он надеется, что возможность вступить в Евросоюз будет способствовать принятию политиками более ответственных решений, а также усилит сотрудничество и примирение. "Это единственный путь вперед", - сказал он.

Напомним, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, дал весьма скептическую оценку перспективе получения Украиной в ближайшее время членства в Евросоюзе.



