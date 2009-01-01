Европарламент назвал референдум о независимости Каталонии незаконным, грозит разделение общества

В ЕП призвали стороны прекратить эскалацию конфликта. В противном случае Испании грозит "фатальное разделение общества".

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Депутаты Европарламента обсудили референдум о независимости Каталонии и ситуацию в Испании.

Все выступавшие заявили, что голосование в Каталонии было незаконным сообщает Deutsche Welle.

В то же время евродепутаты раскритиковали Мадрид за чрезмерное применение силы.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал обе стороны к переговорам.

Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер напомнил, что если Каталония покинет Испанию, то она покинет и ЕС, и его внутренний рынок.

Председатель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт призвал стороны прекратить эскалацию конфликта. В противном случае Испании грозит "фатальное разделение общества".

Ранее глава региона Карлес Пучдемон Каталония провозгласит независимость от Испании в ближайшие дни.

Напомним, референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, более 90% проголосовавших высказались за независимость автономного сообщества. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать его проведению. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских. Еврокомиссия считает референдум незаконным и не признает его результаты.

Аналитик Александр Палий в комментарии "Главреду" назвал главное отличие референдума о независимости Каталонии от голосований в Крыму и Донбассе.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Разные истории: почему ситуацию в Каталонии нельзя сравнивать с Крымом и Донбассом?"