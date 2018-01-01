Европарламент не намерен направлять наблюдателей на выборы в Россию и Азербайджан

Представители европейского законодательного органа могут поехать в эти страны лишь по собственной инициативе.

Европарламент отказывается от наблюдения за процессом голосования в России и Азербайджане Фото: pixabay.com

На выборы президента России 18 марта и на избирательные участки в Азербайджан 11 апреля не поедут наблюдатели Европейского парламента

Об этом решении заявили главы группы поддержки демократии Девид Макалистер и Линда Макаван, передает Укринформ. Они добавили, что не намерены, в частности, впоследствии комментировать результаты выборов в этих странах.

"Ни один депутат Европарламента не будет иметь мандата на наблюдение и комментирование этих электоральных процессов от имени ЕП", - сообщили Макалистер и Макаван.

Представители законодательного органа Европы подчеркнули, что депутаты могут принять участие в выборах в оговоренных странах на основании личной инициативы. Однако в этом случае Европарламент не будет нести за них ответственность.

Депутаты признались, что с ними связывались российские организации и приглашали приехать на выборы, обещая покрыть все расходы на поездку и проживание. В Брюсселе отметили, что такие предложения идут в разрез с базовыми этическими принципами работы наблюдателей.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало жителей аннексированного Крыма игнорировать очередные выборы президента России, которые пройдут 18 марта.