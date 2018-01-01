Европарламент потребовал от Киева усмирить олигархов

Судебная система в Украине, говорится в документе, "остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой".

Комитет по иностранным делам Европарламента (ЕП) ообнародовал проект резолюции по ситуации в Украине , в котором потребовал от Киева ослабить влияние олигархов, активизировать борьбу с коррупцией и улучшить работу судебной системы.

Документ опубликован на официальном сайте ЕП и приурочен ко второй годовщине вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС (1 сентября. - Прим.).

В документе сказано, что соглашение "принесло позитивные результаты, однако есть еще ряд недоработок, которые украинским властям необходимо устранить". Среди них - отсутствие "эффективно работающей легальной базы для борьбы с коррупцией, необходимость повышения финансовой прозрачности и аудита, завершение процесса децентрализации, недостаточные усилия по снижению влияния олигархов и активизации приватизации".

Подчеркивается, что судебная система в Украине "остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой". Документ должен утвердить Комитет по иностранным делам и сессия Европарламента.

Напомним, министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу из-за с созданием венгерском правительством должности министра по развитию Закарпатской области.

"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области", - заявили в МИД.

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