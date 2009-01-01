Сегодня, 13:48 RSS

Европарламент решил лишить неприкосновенности "подругу Путина"

Сегодня, 13:31

Кандидата на пост президента Франции наказали за публикацию твитов с насильственными фото.

Марин Ле Пен
Марин Ле Пен Reuters
Европарламент решил лишить неприкосновенности кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен (СМИ называют подругой главы России Владимира Путина).

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Reuters.

В то же время агентство уточнило, что европолитики наказали ее за публикацию твитов с насильственными фотографиями.

"В 2015 году опубликовала в Twitter фото, на котором изображены акты насилия, в частности, обезглавливание американского журналиста Джеймса Фоули", — отметило РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины и Министерством иностранных дел решили не запрещать Марин Ле Пен въезд в нашу страну из-за заявления насчет захваченного Российкой Федерацией Крыма.

Теги:  
Европарламент, Марин Ле Пен, неприкосновенность, Путин
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...