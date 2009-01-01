Европарламент решил лишить неприкосновенности "подругу Путина"

Кандидата на пост президента Франции наказали за публикацию твитов с насильственными фото.

Марин Ле Пен Reuters

Европарламент решил лишить неприкосновенности кандидата на пост президента Франции(СМИ называют подругой главы России).

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Reuters.

В то же время агентство уточнило, что европолитики наказали ее за публикацию твитов с насильственными фотографиями.

"В 2015 году опубликовала в Twitter фото, на котором изображены акты насилия, в частности, обезглавливание американского журналиста Джеймса Фоули", — отметило РБК-Украина.

BREAKING: EU parliament revokes French presidential candidate Marine Le Pen's immunity over tweets of violent pictures. — Reuters World (@ReutersWorld) 2 березня 2017 р.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины и Министерством иностранных дел решили не запрещать Марин Ле Пен въезд в нашу страну из-за заявления насчет захваченного Российкой Федерацией Крыма.