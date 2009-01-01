Обсуждения о создании совместной армии ЕС начались после вторжения РФ в Украину.

golosislama.com Европейский парламент одобрил создание армии Европейского союза.

Резолюцию, которая призывает усилить централизацию ЕС, поддержало большинство — 283 евродепутата, 269 проголосовали против и 83 воздержались, сообщает ТСН.

В частности, в документе говорится о создании армии ЕС и должности министра финансов ЕС.

Усилить централизацию предложил экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, ответственный за переговоры о Brexit. Он инициирует ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений.

Обсуждения о создании совместной армии ЕС начались после вторжения РФ в Украину.

Напомним, группа высокопоставленных французских политиков предупреждала о том, что президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин на фоне Brexit, скорее всего, попытаются "перекроить карту Европы в соответствии со своими замыслами".

стоит также отметить, что новый глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что послевоенному мировому порядку, который был "удобен" для европейских государств, подходит конец.

фото: golosislama.com