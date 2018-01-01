Евросоюз грозит властям Сирии новыми санкциями за применение химического оружия

ЕС заявил о своем решительном осуждении неоднократного использования химического оружия сирийским режимом.

Против режима Асада могут ввести новые санкции Reuters

В случае необходимости Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии за применение химического оружия, заявила высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Европейский Союз вновь заявляет о своем решительном осуждении неоднократного использования химического оружия сирийским режимом, что было подтверждено Организацией по запрещению использования химического оружия и о чем постоянно сообщалось в течение последних месяцев в восточной части Гуты и других районах Сирии, в том числе последние сообщения о химической атаке на Думу", —отметила она.

Могерини напомнила, что в июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых за их роль в разработке и применении химического оружия. При этом она подчеркнула, что Евросоюз всегда готов в случае необходимости рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, передает Радио "Свобода".

Высокий представитель ЕС сообщила, что Европейский Союз был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии.

"Эти конкретные меры были приняты с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа", — сказала она.

По словам Могерини, ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.