Евросоюз не может самостоятельно защитить всю Европу — генсек НАТО

После Brexit 80% расходов НАТО на оборону будет поступать от членов Альянса, не входящих в ЕС.

Йенс Столтенберг. Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не может защитить всю Европу самостоятельно.

Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, пишет Гордон.

"Я приветствую усилия ЕС в сфере обороны. Они дают возможность для дальнейшего укрепления европейской опоры внутри НАТО и внесения вклада в распределение бремени (по обеспечению безопасности. – ред.). Но с возможностью приходит риск: риск ослабления трансатлантических связей, риск дублирования того, что делает НАТО, и риск дискриминации в отношении членов Альянса, не входящих в ЕС. Этих рисков следует избежать. Реальность такова: Европейский союз не может защитить Европу самостоятельно. Европейские лидеры уже неоднократно подчеркивали это. Страны НАТО, которые не входят в ЕС, играют фундаментальную роль в защите Европы", – отметил он.

По словам Генсек, после Brexit 80% расходов НАТО на оборону будет поступать от членов Альянса, не входящих в ЕС.

"Однако это касается не только денег. Это также касается географии. Трудно представить себе европейскую безопасность без тесного участия Норвегии на севере, Турции – на юге и Соединенных Штатов, Канады и Великобритании – на западе. Но если мы устраним риски и максимально используем возможности, если действия ЕС будут дополнять действия НАТО, а не рассматриваться в качестве альтернативы, то я вижу большой потенциал для улучшения европейской безопасности", – сказал Столтенберг.

Напомним, американский генерал призвал создать "военный шенген" в Европе для сдерживания российской агрессии