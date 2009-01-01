Евросоюз призывает Россию соблюдать международные правила торговли

Запрет на импорт Россией свинины "является незаконным в соответствии с международными правилами торговли".

Сегодня Евросоюз призвал Россию отменить протекционистские меры по ограничению импорта и придерживаться международных правил торговли.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии в связи с подтверждением Всемирной торговой организацией незаконности российского запрета на продукцию свиноводства из ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодняшнее решение посылает еще один сильный сигнал России и всем государствам-членам ВТО относительно их обязанности соблюдать международные стандарты и адаптировать свои меры по соблюдению принципа регионализации", — говорится в коммюнике.

В сообщении отмечается, что в четверг апелляционный орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС "является незаконным в соответствии с международными правилами торговли".

Как отмечают в Еврокомиссии, арбитры подчеркнули, что члены ВТО могут пользоваться своим правом определять собственные соответствующие уровни санитарной охраны и ограничивать импорт на основе санитарно-гигиенических проблем до тех пор, пока они эффективно реагируют на реальные риски.

При этом такие решения не должны распространяться на продукты, поступающие из незараженных территорий.

"Сегодняшнее решение подтверждает, что меры, предпринимаемые Россией против ЕС, имеют мало общего с какими-либо реальными или санитарными рисками для здоровья. Продукты ЕС из незараженных районов являются безопасными, и, таким образом, нет необходимости в поддержании любой страной необоснованных ограничений на импорт", — подчеркивают в Еврокомиссии.

В Брюсселе призывают Россию "отменить свои неоправданные меры и позволить компаниям ЕС возобновить нормальный бизнес со своими российскими партнерами".

В коммюнике указывается на то, что запреты на поставку большинства продуктов, рассматриваемых в данном случае, являются "политически мотивированными ограничениями торговли", связанными с решениями от августа 2014 года.

Тем не менее, уточняют в Брюсселе, некоторые продукты, например, такие как свиной жир, субпродукты, выходят за рамки политического запрета 2014 года.

Как сообщалось, решение арбитров ВТО касается запрета, введенного Россией в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней в районах Евросоюза, расположенных вблизи границы с Беларусью.

В предыдущем постановлении от 19 августа 2016 года арбитры ВТО признали, что отказ России по импорту некоторых продуктов ЕС не соответствует международным стандартам и нарушает правила соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер.

Арбитры выступили с аналогичной критикой по поводу отдельных российских запретов на импорт из Польши, Литвы и Эстонии.

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