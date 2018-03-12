Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

Новые ограничительные меры будут действовать до сентября 2018 года.
Соответствующая информация размещена сайте Совета ЕС.
"12 марта 2018 года Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Эти меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 субъектам", — сказано в заявлении.
Уточняется, что данные меры состоят в замораживании активов и запрет на въезд в ЕС.
В ЕС отметили, что другие меры, действующие в ответ на кризис в Украине, включают:
Накануне стало известно, что Великобритания готовит санкции против российских чиновников.
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