Евросоюз ввел персональные санкции за президентские выборы в аннексированном РФ Крыму

О решении европейцев поспешил сообщить президент Украины Петр Порошенко.

Флаги Евросоюза Reuters

"Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неизбежным", − написал Порошенко.

Кроме того, по словам президента Украины, его недавняя встреча в Аахене с представителями Евросоюза, а также лидерами Франции и Германии, лишний раз подтвердила важность вопроса о деоккупации Крыма для Европы.

Также стало известно, что решение о новых санкциях вступит в силу со вторника, 15 мая − после официальной публикации.

Напомним, ранее эксперты объяснили, чем новые санкции против России страшнее предыдущих.

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