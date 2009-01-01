Евросоюз выдвинул Британии 5 жестких требований по Brexit — СМИ

Речь идет о требовании к Британии принять закон о "постоянной защите" специальных продуктов.

Reuters

Европейский Союз рискует усилить напряженность с Британией по Brexit из-за обнародования документа с пятью жесткими требованиями.

Сообщается, что документ показывает, что Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС, призывает Великобританию разработать решение, которое сделает невозможным создание жесткой границы и гарантирует мир на острове, пишет Depo.ua. со ссылкой на The Guardian.

Документ является одним из пяти, которые будут опубликованы Европейской комиссией в ближайшие дни, отмечает издание. Документы составлены целевой рабочей группой Барнье в Брюсселе. Каждый документ ориентирован на день выхода Британии из ЕС — 29 марта 2019 года.

В частности, речь идет о требовании к Британии принять закон о "постоянной защите" специальных продуктов, таких как пармская ветчина и сыр фета, а также французское бургундское вино и испанская каба. Сообщается, что Брюссель хочет, чтобы после Brexit более 3 300 пищевых продуктов и напитков были под защитой от британских "подделок".

Кроме того, Брюссель предупреждает правительство о том, что оно должно гарантировать стандарты защиты данных секретных документов ЕС. Если же это не может быть обеспечено, то ЕС хочет, чтобы эти документы были стерты или уничтожены.

ЕС также просит Великобританию не дискриминировать компании ЕС, которые будут проводить государственные инфраструктурные проекты, которые начались до дня Brexit.

Напомним, 14 февраля 2017 года палата лордов приняла законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Позже документ одобрила королева государства Елизавета II. Ожидается, что Brexit продлится два года.

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