Фабрика троллей. В Twitter признали вмешательство России в Brexit

В соцсети обнаружили 49 фейковых аккаунтов, связанных россиянами.
Такие данные компания обнародовала в ответ на запрос комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента, сообщает DW.
"Руководство социальной сети Twitter обнаружило 49 аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое также называют "фабрикой троллей". С этих профилей были выпущены 942 твита о Brexit, впоследствии опубликованные другими пользователями 461 раз и получившие 637 одобрительных реакций", - говорится в сообщении.
Ник Пиклс, отвечающий за стратегию развития компании Twitter в Великобритании, заявил, что это "очень низкий уровень участия". Заявленные числа соответствуют 0,005% от общего количества аккаунтов, публиковавших информацию на тему Brexit, а также - 0,02% от общего количества твитов о референдуме.
Как ранее сообщалось, владельцам Facebook и Twitter давали время до 18 января 2018 года для предоставления подробной информации о том, как Российская Федерация с помощью этих социальных сетей вмешивалась в референдум по Brexit.