Фабрика троллей. В Twitter признали вмешательство России в Brexit

В соцсети обнаружили 49 фейковых аккаунтов, связанных россиянами.

В Twitter разоблачили "фабрику троллей". Фото: Илья Варламов

Руководство социальной сети Twitter 8 февраля предоставило в публичный доступ доказательства российского следа в информации о Brexit.

Такие данные компания обнародовала в ответ на запрос комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента, сообщает DW.

"Руководство социальной сети Twitter обнаружило 49 аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое также называют "фабрикой троллей". С этих профилей были выпущены 942 твита о Brexit, впоследствии опубликованные другими пользователями 461 раз и получившие 637 одобрительных реакций", - говорится в сообщении.

Ник Пиклс, отвечающий за стратегию развития компании Twitter в Великобритании, заявил, что это "очень низкий уровень участия". Заявленные числа соответствуют 0,005% от общего количества аккаунтов, публиковавших информацию на тему Brexit, а также - 0,02% от общего количества твитов о референдуме.

Как ранее сообщалось, владельцам Facebook и Twitter давали время до 18 января 2018 года для предоставления подробной информации о том, как Российская Федерация с помощью этих социальных сетей вмешивалась в референдум по Brexit.