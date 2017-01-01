ФБР начало новое расследование против Хиллари Клинтон — СМИ

Следователи заинтересовались возможным получением организацией Клинтон средств от спонсоров.
Следователи заинтересовались возможным получением организацией Клинтон средств от любых спонсоров в ответ на политические уступки во время ее пребывания в должности госсекретаря, пишет издание The Hill со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах и допрошенного свидетеля.
ФБР хочет проверить, не обещали ли доноры ее фонда вливания средств в обмен на достижение определенных правительственных целей.
Издание пишет, что в рамках расследования агенты ФБР уже допросили как минимум одного свидетеля, а в ближайшие недели намерены принять дополнительные меры.
В самом фонде Клинтон пока никак не комментируют информацию о начале расследования.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией.