Федеральные каналы России не изменили сетку вещания в связи с пожаром в ТЦ Кемерово

На телеканалах считают, что достаточно освещения в итоговых выпусках новостей.

Горожане в Кемерово идут к сгоревшему зданию торгового центра Фото: Данил Айкин / ТАСС

Центральные всероссийские телеканалы решили не вносить изменения в свою воскресную сетку вещания из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово , который унес жизни, по предварительным данным, 40 человек.

"Так, по Первому каналу в этот момент шел художественный фильм "Жизнь Пи", на НТВ — картина "Петрович", на телеканале РЕН сюжет об институте Вавилова, а на "России 24" разместили бегущую строку с информацией о ЧП, в то время как там шла передача, посвященная бесшумным подводным дронам и медицине", - проанализировали телевизионную картинку на радиостанции "Говорит Москва".

По информации Лента.ру, пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова заявила, что вещание не изменили, поскольку произошедшее в Кемерово освещалось в итоговом выпуске новостей и на сайте телеканала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Говорит Москва", что в Кремле рассматривается вопрос об объявлении национального траура.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 40 погибших и свыше 60 пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.