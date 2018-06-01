Ferrari-победителя гонок "Тур де Франс" продали за рекордную сумму. Фото

Предыдущий ценовой рекорд меньше нынешнего на 18 млн долларов.

Гоночный автомобиль Ferrari GTO-1963 купили за 70 млн долларов. cnbc.com

За гоночный автомобиль Ferrari GTO 1963 года выпуска бизнесмен из Штатов выложил 70 млн долларов. Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за машину.

Впрочем, эта "детка" стоит того: в 1964 году этот Ferrari выиграл знаменитую гонку "Тур де Франс". Он пришел четвертым в Ле-Ман. При этом машина абсолютно цела и никогда не попадала в аварии.

Как сообщает американский телеканал CNBC, приобрел авто у германского коллекционера американский бизнесмен Дэвид Макнил. Он является основателем компании WeatherTech, которая производит коврики для автомобильных салонов.

По данным экспертов, ранее самая высокая цена на машину составила 52 миллиона долларов. Такую сумму заплатили за еще один 1963-й Ferrari GTO в 2013 году.

Как сообщалось, картина "Лежащая обнаженная" побила рекорд на Sotheby's. Полотно продано за 157,2 млн долларов.

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