Фейерверки, шоу и усиленные меры безопасности. Самые яркие фото встречи Нового года во всем мире

Традиционно грядущий год праздновали с фейерверками, новогодним освещением.

США Reuters

Во всем мире прошли торжества по посвященные новому 2017 году

Традиционно грядущий год праздновали с фейерверками, новогодним освещением, а также с усиленными мерами безопасности, пишет УНИАН.

В частности, в Испании рядом с людьми, которые на улицах городов праздновали приход нового года, порядок патрулировали правоохранители в усиленно режиме.

Кроме того, учитывая последние теракты в Европе, также в усиленный режим работы были переведены и правоохранители в Северной Америке. Однако, это не испортило праздничного настроения и не помешало посмотреть новогодний фейерверк.

Напомним, ранее бойцы АТО с передовой опубликовали видеопоздравление с Новым годом.