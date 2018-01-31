Фигуранты из "кремлевского списка" США потеряли за день кругленькую сумму

После публикации доклада, в котором оказались 96 бизнесменов РФ, их совокупное состояние уменьшилось на 1,06 млрд долл.

Окружение российского президента из списка США “подешевело” на 0,3%. worldcrisis.ru

Активы российских миллиардеров, попавших в "кремлевский список" США , за день подешевели на 1,1 миллиарда долларов. В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно — могло быть и хуже.

За основу расчетов были взяты данные онлайн-рейтинга Forbes, которые обновляются в реальном времени, пишет "РБК".

После публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на 1,06 миллиард долларов.

"Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) – на 226 миллионов долларов, Владимира Лисина (НЛМК) – на 205 миллионов долларов и Сулеймана Керимова ("Полюс") – на 102 миллиона долларов", — пишет издание.

В процентном выражении российские миллиардеры из списка США "подешевели" лишь на 0,3%. Отметим, что их совокупное богатство оценивается сейчас в 420 млрд долларов.

Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

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