Фигуранты "кремлевского списка" начинают подсчитывать убытки – Bloomberg

Российские миллиардеры наблюдают повышенное внимание к финансовым сделкам своих компаний.

Российские миллиардеры столкнулись с первыми проблемами. Фото: REUTERS

Представители российской элиты, чьи имена попали в опубликованный Минфином США "кремлевский список", жалуются на интерес западных компаний к своим бизнес-операциям.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на нескольких миллиардеров РФ из этого доклада, которые сетовали на то, что ущемления уже очевидны, хотя санкции еще не приняты.

Один из фигурантов нашумевшего документа анонимно сообщил, что из-за санкционного списка у него на грани срыва важная сделка, которую было запланировано завершить в ближайшие несколько месяцев.

Второй собеседник пожаловался, что уже получил непоправимый урон для своей деловой репутации.

В частности, организация Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам заявила о необходимости настороженно относится ко всем сделкам с представителями "Кремлевского списка", поскольку для финансовых компаний это может повлечь неоправданные риски.

Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "кремлевский список", в котором говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Позже в Государственном департаменте США заявили, что новые санкции против Российской Федерации после обнародования "кремлевского списка" будут введены тогда, когда это будет целесообразно.