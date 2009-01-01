Финансист объяснил, почему Путин не президент, а самозванец и государственный преступник

Участие или неучастие главы РФ в выборах 2018 года — главный индикатор легитимности голосования, считает Слава Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Российский финансист и блогерзаявил, чтоне является президентом РФ, он — самозванец и государственный преступник, поскольку, по сути, совершил госпереворот с силовым захватом власти.

Об этом аналитик рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время собеседник подчеркнул, что в 2018 году "будут не выборы президента, а очередная спецоперация по инаугурации Путина".

"Российская конституция абсолютно четко определяет максимум президентских полномочий для одного и того же лица — два срока подряд. Больше быть не может", — добавил Рабинович.

По его словам, "после 2008 года Путин не имел права баллотироваться на пост президента никогда в своей жизни". "Но он пошел на должностное и конституционное преступление", — отметил блогер.

"И, по сути, совершил государственный переворот с силовым захватом власти. Участие или неучастие Путина в выборах 2018 года — это главный индикатор легитимности голосования. Он никогда не участвовал в теледебатах, на всех своих выступлениях унижает оппонентов, в том числе журналистов. Государственный преступник Путин не является президентом — это самозванец", — сказал финансист.

Ранее Слава Рабинович утверждал, что Владимир Путин приблизительно в 2010-м году понял, что из Кремля ему можно выйти только после смерти, а 24 сентября 2011 года глава России решил нарушить конституцию и запустил госпереворот, сопровождавшийся силовым захватом власти.