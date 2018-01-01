Фитнес-модель из Австралии показала на фото свою идеальную грудь

29-летняя красотка без стеснения выложила снимки у себя в Instagram.
Австралийская фитнес-модель Розанна Аркл, которую на ее родине заслуженно называют спортсменкой с идеальной грудью, произвела настоящий фурор среди своих поклонников откровенными фотографиями.
29-летняя красотка без стеснения выложила снимки у себя в Instagram, порадовав почти 4 млн подписчиков.
Мы предлагаем вам также полюбоваться фотографиями идеальных форм девушки.
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Напомним, ранее известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась откровенным фото топлес.
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