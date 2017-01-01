Фотография из АТО вошла в рейтинг лучших снимков 2017 года по версии The Guardian

Авторитетное британское издание продолжает подводить итоги уходящего года.
Британское издание The Guardian опубликовало собственный перечень лучших фотоснимков 2017 года.
В их числе оказался и снимок авторства украинского фотографа Сергея Ваганова. По его словам, фото было сделано 16 октября на позициях ВСУ на Донбассе.
На снимке запечатлен офицер, выполняющий силовые упражнения с использованием 120-мм снарядов для миномета в импровизированном спортзале.
Кроме того, в рейтинг лучших фото вошел снимок беременной певицы Бейонсе; снимаок пылающего небоскреба в Лондоне, снимок Дональда Трампа, ожидающего инаугурации, а также фото марша ультраправых в американском городе Шарлоттсвиль.
Напомним, ранее фотограф в Германии показал снимки донбасских детей.