Франция поддержала обвинения Терезы Мэй и в отношении Москвы

О мерах в связи с отравлением Скрипаля страна объявит в ближайшее время.

Reuters

Франция официально поддержала Лондон в его обвинении России в деле отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочки.

Меры против Москвы должны быть объявлены в ближайшее время, сообщает Reuters.

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"С начала недели Великобритания информировала Францию о собранных британскими следователями доказательствах и элементах, доказывающих ответственность России за это нападение. Франция согласна с Великобританией, что нет другого правдоподобного объяснения, и снова выражает свою солидарность со своим союзником", — говорится в заявлении.

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