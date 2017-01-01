Франция потребовала от России вернуть столетний долг

Французы хотят получить обратно 53 миллиарда евро.

Франция требует вернуть деньги

деньги (в настоящее время 53 миллиарда евро) так и не были возвращены.

Французы требуют от России возврата 15 миллиардов франков государственного долга, который образовался в ходе инвестиций в строительство железной дороги. В 1918 году долг был списан Владимиром Лениным, поэтому

После указа Ленина о списании долга "сотни тысяч держателей российских облигаций были разорены". На данный момент о столетней задолженности вспомнило порядка 400 тысяч французских граждан - потомков держателей российских долговых бумаг. Они обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов.

Как сообщает RFI, вероятность погашения долга Россией очень низка, поскольку в 1997 году Москва заключила с Парижем соглашение о том, что российская сторона выплатила в счет закрытия царского долга 330 миллионов евро.

Однако держатели долговых бумаг не считают этот вопрос решенным, аргументируя позицию тем, что Россия не объявляла о своем банкротстве, а госдолг не имеет срока давности.

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