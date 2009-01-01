Франция предупредила: КНДР скоро будет иметь межконтинентальные ракеты с ядерным зарядом

Ле Дриан считает, что ООН нужно ввести против республики новые санкции.

Ракета КНДР, иллюстрация Reuters

(КНДР, Северная Корея) через несколько месяцев будет иметь межконтинентальные, способные транспортировать ядерный заряд.

Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

В то же время он подчеркнул, что "ситуация чрезвычайно серьезная".

"... мы видим, что Северная Корея ставит себе за цель иметь завтра или на следующий день ракеты, которые могут транспортировать ядерный заряд. В течение нескольких месяцев это будет реальностью", — отметил чиновник.

По словам министра, ООН нужно ввести новые санкции против КНДР, также Ле Дриан призвал Китай, который является главным торговым партнером республики, сделать все возможное для обеспечения их выполнения.

Напомним, 29 августа Северная Корея испытала баллистическую ракету, она пролетела над территорией Японии и взорвалась. Японский премьер Синдзо Абэ настоятельно призвал ООН провести чрезвычайную встречу, чтобы обсудить укрепление давления на КНДР. Позже Совбез Организации выдвинул республике два требования.

Ряд экспертов уже рассказали "Главреду", какие цели преследует Северная Корея, проводя запуски ракет над территориями соседних государств. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.