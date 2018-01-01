Французская полиция пристрелила террориста, захватившего заложников в супермаркете

По предварительной версии событий, преступником был эмигрант из Марокко.

Французские полицейские Front News International

Во Франции полицейские ликвидировали мужчину, ранее захватившего заложников в супермаркете в городе Треб (южная часть страны).

Об этом сообщает авторитетное французское издание Le Figaro.

По предварительной версии событий, преступником был эмигрант из Марокко, причислявший себя к сторонникам террористической организации "Исламское государство".

В результате террористического акта, помимо самого террориста, погибло трое людей..

человек вошел в супермаркет приблизительно в 11.15, после чего начал стрелять, убив одного из сотрудников супермаркета. Затем террорист заявил о своей принадлежности к ИГИЛ. Кроме того, по словам очевидцев инцидента, он воскликнул: "Аллах акбар" перед тем, как начать стрельбу.