Французскую "подругу" Путина жестко наказали за фото

Ле Пен лишили депутатского иммунитета за твит.

Ле Пен из-за фото лишили депутатского иммунитета Reuters

Национальное собрание Франции лишило депутатского иммунитета лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, известную своими симпатиями к Кремлю.

Причиной такого шага стала публикация в Twitter Ле Пен фото жертв террористов ИГИЛ, сообщает сайт France Info со ссылкой на собственные источники.

Решение приняла высшая коллегиальная инстанция нижней палаты парламента — бюро Национального собрания, состоящее из 22 депутатов. Ранее Ле Пен из-за скандальных твитов лишилась депутатского иммунитета в Европарламенте.

Марин Ле Пен уже отреагировала на данный инцидент. "Лучше быть джихадистом, который возвращается из Сирии, чем депутатом, который осуждает ИГИЛ: так меньше юридических рисков", - написала она в Twitter.

Из-за снимков она стала фигурантом расследования, которое с 2015 года ведет прокуратура Нантера (пригород Парижа). В том году политик разместила в микроблоге три фото, на одном из которых был изображен обезглавленный американец Джеймс Фоули. Его родители потребовали, чтобы она удалила снимок, и Ле Пен в итоге сделала это.

На другой фотографии был мужчина, который лежит под гусеницей танка, на еще одной — человек, который заживо горит в клетке.

Французский политик заявляла, что опубликовала изображения в знак протеста против сравнения "Национального фронта" с участниками террористической группировки.

Потеря депутатского иммунитета означает, что может быть начато расследование о наличии в действиях Ле Пен состава преступления по категории "распространение изображений со сценами жестокости". Это правонарушение может повлечь наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в размере 75 тысяч евро.