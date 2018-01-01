ФСБ обвинила Чубарова и помощника Джемилева в создании в Крыму "экстремистской группы"

"Экстремисты" якобы планировали преступления для устрашения пророссийски настроенных крымских татар.

ФСБ обвинила лидеров крымских татар в экстремизме

В аннексированном Россией Крыму раскрыта деятельность "экстремистской группы", якобы созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию лидера Меджлиса крымско-татарского народа, депутата Рефата Чубарова , заявили в ФСБ России.

Как рассказали в российской спецслужбе, "экстремисты" планировали преступления для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности в Крыму.

В сообщении отмечается, что группу сформировали в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев, а также боксеры с фамилиями Стешенко и Третьяков.

При этом в апреле Стешенко "раскрыли" при въезде в Крым, где он планировал провокацию накануне годовщины подписания указа президента "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Кроме того, в январе они якобы подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, использовав бутылки с зажигательной смесью.

По утверждению ФСБ, за каждую проведенную "акцию" им было обещано по пятьсот долларов.

Возбуждены уголовные дела о создании "экстремистского сообщества", вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

Напомним, в Симферополе задержали 20 человек, участвовавших в акции "Зажги огонек в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации крымских татар (отмечается 18 мая).

Ранее Чубаров предложил основать специальный международный консорциум, который будет заниматься эксплуатацией Крымского моста. По его мнению, это станет компенсацией Москвы за аннексию полуострова.

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