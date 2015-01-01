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Гарантия сохранения жизни. Политолог объяснил, почему Путин не откажется от президентства

Сегодня, 18:31

У Путина просто не будет резона сдавать свои позиции на пике телевизионной славы, считает Пионтковский.

Владимир Путин, профиль
Владимир Путин Reuters
Президент РФ Владимир Путин никогда не уйдет добровольно со своего поста. В то же время, при избранном президентом США Дональде Трампе, которому будет эффективно противостоять Конгресс, положение Путина станет только хуже, так что мирный уход для него усложнится еще больше.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Newsader.com.

"У него просто не будет резона сдавать свои позиции на пике телевизионной славы. По мне, так он настроился на очередной мандат и отказываться от этой затеи не собирается", — считает политолог.

"Уходить еще и опасно: никто не даст ему сегодня гарантий сохранения жизни, свободы и собственности — даже преемник, который и сам может быть смещен через несколько месяцев. Легко могут быть возбуждены уголовные дела по сотням преступлений — не только против лично Путина, но и против многих его подельников", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы назвал главные элементы путинского режима.

Теги:  
Путин, Пионтковский, Трамп, Россия, США
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