Гарантия сохранения жизни. Политолог объяснил, почему Путин не откажется от президентства

У Путина просто не будет резона сдавать свои позиции на пике телевизионной славы, считает Пионтковский.

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин никогда не уйдет добровольно со своего поста. В то же время, при избранном президентом США Дональде Трампе, которому будет эффективно противостоять Конгресс, положение Путина станет только хуже, так что мирный уход для него усложнится еще больше.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Newsader.com.

"У него просто не будет резона сдавать свои позиции на пике телевизионной славы. По мне, так он настроился на очередной мандат и отказываться от этой затеи не собирается", — считает политолог.

"Уходить еще и опасно: никто не даст ему сегодня гарантий сохранения жизни, свободы и собственности — даже преемник, который и сам может быть смещен через несколько месяцев. Легко могут быть возбуждены уголовные дела по сотням преступлений — не только против лично Путина, но и против многих его подельников", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы назвал главные элементы путинского режима.