Гарантия сохранения жизни. Политолог объяснил, почему Путин не откажется от президентства

У Путина просто не будет резона сдавать свои позиции на пике телевизионной славы, считает Пионтковский.
Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Newsader.com.
"У него просто не будет резона сдавать свои позиции на пике телевизионной славы. По мне, так он настроился на очередной мандат и отказываться от этой затеи не собирается", — считает политолог.
"Уходить еще и опасно: никто не даст ему сегодня гарантий сохранения жизни, свободы и собственности — даже преемник, который и сам может быть смещен через несколько месяцев. Легко могут быть возбуждены уголовные дела по сотням преступлений — не только против лично Путина, но и против многих его подельников", — добавил Пионтковский.
Напомним, ранее экс-депутат Госдумы назвал главные элементы путинского режима.