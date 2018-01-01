"Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока"

Сейчас еще ведется сооружение приемного терминала.

Завершено строительство первой нитки "Турецкого потока". gazprom.ru

"Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Впрочем, на этом строительство газопровода еще не закончено.

"Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", — сообщила пресс-служба компании 30 апреля.

Сейчас еще ведется сооружение приемного терминала в районе турецкого поселка Кыйыкей.

"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий", — заверил председатель правления компании Алексей Миллер.

По его словам, "Турецкий поток" сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы.

Ранее "Газпром" заявил о готовности построить "Северный поток-3". По словам Миллера, в компании готовы выслушать предложения из Европы.

Напомним, "Газпром" озвучил перспективы транзита газа через Украину. Российский газовый монополист ожидает предложений от украинской стороны. При этом в компании подчеркнули, что ныне действующий контракт не будет продлен ни при каких обстоятельствах, "даже при перемене местом солнца и луны".

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