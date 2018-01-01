"Газпрому" из-за "Нафтогаза пришлось "засветить" все свои английские активы

Информации озвучил один из топ-менеджеров "Газпрома" Александр Медведев.

Иллюстративное фото Reuters

Российский газовый монополист – газовая корпорация "Газпром" с согласия Минэнерго РФ раскрыла полностью данные о своих активах, расположенных на территории Англии и Уэльса − по требованию английского суда −в рамках разбирательств по делу против компании " Нафтогаз Украины ".

С таким заявлением перед представителями российских СМИ в четверг, 5 июля, выступил зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"При этом, безусловно, "Газпром" будет продолжать оспаривать все действия "Нафтогаза" по исполнению решения Стокгольмского арбитража", − сказал он.

Медведев также напомнил: ранее шведский суд постановил, что исполнение решения Стокгольмского арбитража временно будут приостановлено − вплоть до решения по апелляции российского корпорации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Нафтогазе Украины" похвалились решением суда в Англии о заморозке активов "Газпрома".

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