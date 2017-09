Илон Маск назвал возможную причину третьей мировой войны

Основатель американских компаний PayPal, SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардерсчитает, что конкуренция между государствами в области искусственного интеллекта может стать причиной

Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина, что нация-лидер в области искусственного интеллекта "будет правителем мира".

В то же время аналитик подчеркнул, что "Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках". "Конкуренция между государствами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной третьей мировой войны", — отметил изобретатель.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.