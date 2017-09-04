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Илон Маск назвал возможную причину третьей мировой войны

Сегодня, 15:57

Cкоро РФ и Китай станут сильными в компьютерных науках, отметил гендиректор Tesla.

Маск
Илон Маск Reuters
Основатель американских компаний PayPal, SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск считает, что конкуренция между государствами в области искусственного интеллекта может стать причиной третьей мировой войны.

Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина, что нация-лидер в области искусственного интеллекта "будет правителем мира".

В то же время аналитик подчеркнул, что "Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках". "Конкуренция между государствами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной третьей мировой войны", — отметил изобретатель.

Ранее американский финансист и филантроп Джордж Сорос говорил, что конфликт между Китаем и США может стать началом новой мировой войны, "такой сценарий возможен, если КНР сориентирует свою экономику на внутренние нужды, а не на экспорт".

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Россия, Китай, Путин, Маск, третья мировая, война, искусственный интеллект
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