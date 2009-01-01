Генерал НАТО об учениях "Запад-2017": похожи на подготовку к большой войне

Альянс стремится восстановить военные связи с Россией, отметил Павел.

Учения "Запад-2017", иллюстрация Reuters

Председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел заявил, чтопохожи на подготовку к большой войне.

Об этом он рассказал в интервью Associated Press, пишет Delfi.

По словам собеседника, Альянс стремится восстановить военные связи с РФ, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне… если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений бы не было. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью прозрачны", — сказал генерал.

Напомним, учения "Запад-2017" проходят в Беларуси, они начались 14 сентября и должны завершится 20 числа. В них предусматривалось участие до 13 тыс. военнослужащих. Ранее министр обороны Степан Полторак говорил, что учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с РФ.