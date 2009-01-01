Генерал НАТО посоветовал, как нужно сдерживать Россию

Брэдшоу считает, что Альянсу необходимо активизировать противодействие российским кибератакам и пропаганде.
Об этом пишет Русская служба ВВС.
В то же время он призвал военно-политический блок активизировать противодействие российским кибератакам, пропаганде и политической агитации.
"Ответом на "гибридные методы" ведения войны должно стать "гибридное сдерживание"…", — считает генерал.
По его словам, речь идет, в частности, об экономических санкциях в отношении страны. Кроме того, нужно обеспечить русскоязычное население стран Балтии источниками информации, которые были бы альтернативой государственному телевидению РФ.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Альянс ищет диалог с Российской Федерацией, хочет иметь с ней более конструктивные отношения. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.