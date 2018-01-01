Генерал НАТО рассказал, каким Россия хочет видеть мировой порядок

РФ "выбросила через окно" все международные стандарты, отметил председатель Военного комитета Альянса.

Россия хочет, чтобы мировой порядок больше соответствовал ее национальной модели общества, считает Петр Павел syl.ru

Председатель Военного комитета НАТО, генерал чешской армии Петр Павел заявил, что Российская Федерация не радуется нынешнему мировому порядку , основанном на западном образце либеральной демократии.

РФ хочет, чтобы порядок в мире "больше соответствовал ее национальной модели общества", рассказал генерал на международной конференции по стратегическим коммуникациям Альянса в столице Чехии Праге, сообщает "Радио Свобода".

"Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и в Украину, выбросив при этом через окно все международные стандарты, НАТО бы не укрепляло свое военное присутствие на своем восточном и южном фланге", — отметил Павел.

Ранее генерал-лейтенант сухопутных войск вооруженных сил США, уже бывший советник президента страны Дональда Трампа Герберт Макмастер выразил мнение, что странам Запада не удалось заставить Россию достаточно дорого заплатить за агрессию, поэтому "самоуверенность Кремля растет".

Читайте наши новости в Facebook