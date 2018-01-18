Генерал-разведчик назвал большую угрозу Путину

В России пока никакая системная дестабилизация не ожидается, считает Маломуж.

Среди российских элит существует пассивное недовольство деятельностью Владимира Путина, подчеркнул Николай Маломуж Reuters

В Российской Федерации внутренние силы заявляют о недовольстве деятельностью президента Владимира Путина , это сегодня большая угроза.

Пока в стране никакая системная дестабилизация не ожидается, рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Апострофу".

"На сегодня, по нашей оперативной информации, среди российских элит существует пассивное недовольство деятельностью Путина, в первую очередь, из-за ареста многих активов. Примерно 1 триллион 200 миллиардов — это активы кооператива "Озеро" и несколько более широкого круга выходцев из спецслужб, которые ушли в большой бизнес", — отметил собеседник.

По его словам, "то, что внутренние силы заявляют о недовольстве, — это как раз сегодня большая угроза". "Региональные элиты, например, в Татарстане, проявляют мощное активное недовольство, есть ряд региональных "горячих точек" в глубинках, где действительно чрезвычайно низок уровень жизни людей — люди поднимаются вплоть до Дальнего Востока", — добавил генерал-разведчик.

"Но самое главное — окружение Путина. На этом этапе мы говорим, что это недовольство еще, возможно, и не перерастет в какой-то взрыв, но формирование негатива вполне реальное", — сказал эксперт.

Маломуж считает, что "на этапе, когда будут действительно осложнены экономическая, социальная, финансовая ситуации, например, будет отключена система SWIFT, он может растерять поддержку этих групп, а это предпосылки к возможной дестабилизации и потери власти".

"Этот сценарий возможен, но на сегодня, по последней информации, все силы и средства — финансовые, административные, спецслужбы, СМИ — задействованы для избирательной кампании. Поэтому пока никакой системной дестабилизации не ожидается, и Путин, разумеется, выиграет (президентские выборы — Ред.)", — полагает он.

Ранее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил говорил "Главреду", что в РФ кремлевские элиты по-разному относятся к действиям страны в Украине, некоторые тихо жалуются, но "царь" — Владимир Путин — пока не слышит.