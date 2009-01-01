Генерал СБУ объяснил, почему Россия провоцирует гонку вооружений в мире

НАТО проводит правильную политику и соблюдает принцип коллективной безопасности блока, считает Скипальский.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

провоцирует гонку вооружений в мире, поскольку такая империя может удерживать народы, которые входят в ее состав, только путем поиска врага и искусственного создания угрозы.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины Александр Скипальский рассказал "Обозревателю".

По его словам, учения НАТО в странах Балтии должны сыграть роль сдерживающего фактора и "плановой реакции" на полупровокативные действия РФ в отношении стран восточной Европы.

"Переброска в Прибалтику стратегических бомбардировщиков B-52 преследует цель демонстрации военных возможностей Альянса… Надо отдать должное НАТО, который проводит правильную политику и соблюдает принцип коллективной безопасности блока", — считает эксперт.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что западные лидеры поставили на президенте РФ Владимире Путине крест, в частности, после аннексии Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.