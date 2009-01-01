Генерал США об учениях "Запад-2017": Россия демонстрирует готовность к войне

Действительно есть угрозы этих учений, подчеркнул Кинн.

РФ демонстрирует готовность к войне, считает генерал США Цензор.нет

Учениями "Запад-2017" Россия стремится продемонстрировать США и НАТО свою готовность к войне, а также ослабить их.

Такое мнение высказал генерал американской армии Джек Кинн во время встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщает 112.ua.

"Эти учения проходят каждые 4 года. Последний раз, когда это было, Россия вторглась на грузинскую территорию. В 2014 году они уже вторглись и аннексировали Крым. Действительно есть угрозы этих учений, это будто какое-то прикрытие таких операций, планы на Балтику. Но я не думаю, что за этим действительно что-то стоит. Но я думаю, что цель этих упражнений — продемонстрировать НАТО и США, что Россия готова к войне, и она хочет разбить НАТО и разделить Европу, чтобы ее ослабить", — допускает он.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какие риски и угрозы представляют для Украины учения "Запад-2017", а также готова ли Украина на них реагировать.