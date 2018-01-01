Генерал в отставке сказал, что сдерживает россиян от открытого конфликта с Евросоюзом

РФ претендует на роль лидера в, скажем так, евроокеанском регионе, отметил Лопата.
Существует лишь один фактор сдерживания от открытого конфликта — понимание россиян, что конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, может перерасти в ядерную войну, рассказал эксперт "Обозревателю".
По его мнению, в основе разногласий лежит "разное видение развития будущего" и, в частности, тот факт, что "Российская Федерация претендует на роль лидера в, скажем так, евроокеанском регионе, и это касается как военных отраслей, так и экономики".
"Единственное, что нас может успокоить на сегодняшний день — это то, что Российская Федерация и российский народ понимают, что всякий конфликт, который будет развязан между государствами, владеющими ядерным оружием, в конечном итоге перерастет в ядерную войну. Это очевидно и это является определенным фактором сдерживания", — отметил Лопата.
Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев сказал на чате в "Главреде", что не видит в РФ у режима президента Владимира Путина ни политического, ни экономического, ни военного, ни дипломатического ресурса для большой войны против Украины.