Генералопад: Путин уволил 11 генералов

Причины кадровых изменений не сообщаются.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу главы РФ, работы лишились три генерала МВД, один генерал ФСИН, пять генералов СК и один генерал МЧС. В указе также содержатся сведения о назначении и присвоении специальных званий.
Причины кадровых изменений не сообщаются.
Ранее Путин принял отставку губернатора Кемеровской области и нашел чиновнику замену. Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона.
Напомним, США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина. В санкционном "кремлевском" списке оказались 38 человек.