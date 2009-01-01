Генпрокурор США дважды встречался с послом России и скрыл это — западные СМИ

В январе Сешнс утверждал, что "не общался с русскими".

Джефф Сешнс Reuters

Новый генпрокурор США Джефф Сешнс в 2016-м году передв стране дважды встречался с послом России Сергеем Кисляком, но умолчал об этом во время слушаний об утверждении в должности.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в американском минюсте, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что одна из частных встреч прошла в сентябре, тот был сенатором и принимал дипломата в своем кабинете.

"На это время, по данным американской разведки, пришелся пик российских кибератак, связанных с президентской гонкой", — отметили журналисты.

По их мнению, такая информация может спровоцировать новые призывы членов Конгресса к назначению специального прокурора, который займется расследованием вмешательства РФ в президентские выборы.

Сешнс общался Кисляком в сентябре и июле, сенатор был старшим членом влиятельного Комитета по вооруженным силам, а также одним из ведущих внешнеполитических советников нынешнего президента Штатов Дональда Трампа.

На слушаниях по утверждению в должности генпрокурора 10 января его спросили, чтобы он делал, если бы узнал, что кто-либо из окружения главы США контактировал с властями России в ходе президентской кампании. "Я не знаю о таких случаях… я не общался с русскими", — ответил политик.

"Несколько представителей Демократической партии в палате представителей уже призвали Сешнса подать в отставку. Лидер демократов Нэнси Пелоси уже заявила, что Сешнс соврал под присягой. Сам Сешнс после публикации The Washington Post выпустил заявление, в котором назвал эту информацию ложью", — говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что советник Дональда Трампа Майкл Флинн до официального вступления политика в должность президента США обсуждал с Сергеем Кисляком отмену части антироссийских санкций. Позже американец подал в отставку с поста советника.