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Генсек НАТО предупредил о негативных последствиях дела Бабченко для Украины

Сегодня, 14:46

По словам Столтенберга, инцидент может поспособствовать усилению пропаганды.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг Reuters
Генеральный секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко подорвет доверие к свободным и независимым СМИ в Украине.

"Мы считаем, что этот инцидент может способствовать усилению пропаганды и подорвать доверие к свободным и независимым СМИ, которые необходимы для демократического общества. Мы очень зависим от свободных журналистов, которые способны выверять свою информацию и проверять источники, а также задавать сложные вопросы", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции Альянса, передает РИА Новости.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день СБУ заявила, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства.

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Теги:  
Йенс Столтенберг, Аркадий Бабченко, НАТО, СМИ, Украина
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