Генсек НАТО предупредил о негативных последствиях дела Бабченко для Украины

По словам Столтенберга, инцидент может поспособствовать усилению пропаганды.

Йенс Столтенберг Reuters

Генеральный секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко подорвет доверие к свободным и независимым СМИ в Украине.

"Мы считаем, что этот инцидент может способствовать усилению пропаганды и подорвать доверие к свободным и независимым СМИ, которые необходимы для демократического общества. Мы очень зависим от свободных журналистов, которые способны выверять свою информацию и проверять источники, а также задавать сложные вопросы", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции Альянса, передает РИА Новости.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день СБУ заявила, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства.

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