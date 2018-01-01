Сегодня, 23:47 RSS

Генсек НАТО Столтенберг считает предстоящую встречу Трампа и Путина "свидетельством силы"

Сегодня, 22:26

Глава Альянса приветствует стремление мировых лидеров к конструктивному диалогу.

Трамп-Путин
В НАТО приветствуют диалог России и США Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует договоренность США и России о встрече президентов стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог... Для меня диалог не является свидетельством слабости. Диалог является свидетельством силы", - цитирует Радио Свобода слова Столтенберга, сказанные во время саммита в Брюсселе.

Он добавил, что Альянс не стремиться к очередной  холодной войне и изоляции России.

"Мы стремимся к лучшим отношениям", - отметил Столтенберг.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Йенс Столтенберг, генсек НАТО, Дональд Трамп, Владимир Путин, встреча
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности