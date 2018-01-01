Генсек Совета Европы официально попросил Путина помиловать Сенцова

Документ с просьбой был отправлен, в СЕ ждут подтверждения дипломатическими каналами России.

Генсек Совета Европы подал к Владимиру Путину просьбу о помиловании Олега Сенцова uraldem.ru

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил президента Российской Федерации Владимира Путина помиловать незаконно осужденного в стране и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова

Генсек подал официальную просьбу к главе РФ, он имеет право это делать согласно Европейской конвенции по правам человека, пишет "Голос Америки" со ссылкой на пресс-службу СЕ.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", — узнало издание.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

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