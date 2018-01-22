Генсек Совета Европы хочет изменить правила ПАСЕ для возвращения России "на борт"

Европа не должна быть разделена снова, сказал Ягланд.

Турбьерн Ягланд хочет, чтобы в ПАСЕ с российской делегации сняли санкции УНИАН

Во французском Страсбурге генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивал, что Российская Федерация должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее СЕ до саммита организации, который запланирован в 2019 году.

Возвращение страны должно произойти через изменение правил ПАСЕ до такого уровня, чтобы "вернуть на борт все страны-члены организации", заявил он на заседании Ассамблеи, пишет "Европейская правда".

"Гармонизация правил организации (означает снятие с российской делегации санкций — Ред.) — это часть нашей работы... достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации", — сказал генсек.

По его мнению, возвращение России будет означать восстановление защиты органов СЕ на территории "всех 47 стран-членов". "Европа не должна быть разделена снова. Новый раздел будет вредить всем", — утверждает Ягланд.

Напомним, в 2014 году РФ лишили права голоса в Совете Европы после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации на протяжении следующих двух лет пройдут без участия России.

Западные СМИ писали, что государство может "вылететь" из Совета Европы, если не будет принимать участия в выборе ее ключевого персонала. В начале 2018-го стало известно, что РФ не станет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ. Позже в Страсбурге Ассамблея избрала нового президента.