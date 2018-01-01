"Геополитическая катастрофа". В Европе рассказали о кремлевской спероперации в Украине

Как считают европейские журналисты, Украина является театром масштабных геополитических действий.

московский Кремль , используя все имеющиеся силы и средства.

Такое предположение высказывается в материале, опубликованном на интернет-портале "Польского радио". "Кремль ведет широкомасштабную подрывную деятельность против Центрально-Восточной Европы и приложит все усилия, чтобы пророссийский кандидат на пост президента Украины выиграл выборы в марте 2019 года", − cчитают журналисты.

Кроме того, по их данным, Кремль не жалеет затрат, выделяя огромные суммы на то, чтобы пророссийские политики "вели свою подрывную деятельность".

"Украинское государство заражено пророссийскими кадрами и агентами Кремля. Сейчас они организованы, мобилизованы и ожидают создания полезных условий для радикального изменения вектора украинской внешней политики в сторону России", – утверждают польские журналисты.

Они также особо подчеркивают, что вмешательство Кремля в ближайшие выборы президента Украины (назначены на 31 марта 2019 года – "Главред") станет вызовом для всей системы международной безопасности в Европы и может привести к геополитической катастрофе гигантских масштабов.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему Путин может пойти на обострение в Украине, а журналист назвал два повода для его мщения стране.

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