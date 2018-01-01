Германия дала добро на строительство "Северного потока-2"

Речь идет о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне.
Речь идет о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.
Теперь компания может строить и эксплуатировать в дальнейшем 30-километровый участок газопровода. Однако проходить это должно в соответствии с Горным законом ФРГ, отметило ведомство.
Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что "Газпрому" придется договариваться с Украиной. После 2020 года объем российского газа, прокачиваемого через украинскую ГТС, сильно упадет, но не исчезнет совсем.
Напомним, представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявляла о том, что США планируют ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2".