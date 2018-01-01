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Германия дала добро на строительство "Северного потока-2"

Сегодня, 15:39

Речь идет о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне.

Труба потока
gazeta.ru
Несмотря на то, что евродепутаты поддержали закон, блокирующий строительство "Северного потока-2", Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии разрешило компании Nord Stream 2 строительство.

Речь идет о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

Теперь компания может строить и эксплуатировать в дальнейшем 30-километровый участок газопровода. Однако проходить это должно в соответствии с Горным законом ФРГ, отметило ведомство.

Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что "Газпрому" придется договариваться с Украиной. После 2020 года объем российского газа, прокачиваемого через украинскую ГТС, сильно упадет, но не исчезнет совсем.

Напомним, представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявляла о том, что США планируют ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2".
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Северный поток-2, Германия, Россия
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