Германия дала добро на строительство "Северного потока-2"

Речь идет о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне.

Несмотря на то, что евродепутаты поддержали закон, блокирующий строительство "Северного потока-2" , Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии разрешило компании Nord Stream 2 строительство.

Речь идет о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

Теперь компания может строить и эксплуатировать в дальнейшем 30-километровый участок газопровода. Однако проходить это должно в соответствии с Горным законом ФРГ, отметило ведомство.

Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что "Газпрому" придется договариваться с Украиной. После 2020 года объем российского газа, прокачиваемого через украинскую ГТС, сильно упадет, но не исчезнет совсем.

Напомним, представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявляла о том, что США планируют ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2".