Германия облегчила России строительство газопровода в обход Украины

Берлин выдал разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" в своих водах.

О полученном разрешении Германии в среду, 31 января, сообщила пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности", — отметили в консорциуме.

Строительство газопровода соответствует всем экологическим и правовым нормам, уточнили в Nord Stream 2 AG. Стоит отметить, что ранее экологи призвали канцлера Германии Ангелу Меркель прекратить строительство "Северного потока-2".

Nord Stream 2 AG выполняет свои обязательства перед странами Европы, уточняется в сообщении NS. Получение разрешений от России, Финляндии, Швеции и Дании ожидается по графику.

Как сообщалось ранее, скандинавский бизнес-гигант согласился на союз с Россией по строительству "Северного потока-2".







