Германия потребовала от Украины доказательств по делу об "убийстве" Бабченко

В Германии обвинения по делу Бабченко считают очень серьезными.

Скандал вокруг дела Аркадия Бабченко вышел на международный уровень Facebook.com

В связи со спецоперацией СБУ по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко правительство Германии требует от властей Украины доказательств.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт отметил, что в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Он считает, что говорить о серьезном покушение на свободу прессы можно будет говорить только тогда, когда эти подозрения и обвинения подтвердятся, пишет "Немецкая волна".

"Поскольку обвинения очень серьезны, можно, конечно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", — отметил он.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ.

За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, подозреваемого в организации преступления Бориса Германа задержали в столице. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.

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